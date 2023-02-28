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Болотина Фёкла Максимовна

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Место рождения

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

25.09.1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1803 ст.

Отец: Болотин Максим Петрович

Мать: Болотина Аксинья Ивановна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Болотин Прокофий Филиппович

Отец ребёнка: Болотин Филипп Афанасьевич

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Болотина Елена Филипповна

Отец ребёнка: Болотин Филипп Афанасьевич

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Болотин Константин Филиппович

Отец ребёнка: Болотин Филипп Афанасьевич

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Болотина Авдотья Филипповна

Отец ребёнка: Болотин Филипп Афанасьевич

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Болотина Агафья Филипповна

Отец ребёнка: Болотин Филипп Афанасьевич

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Болотина Софья Филипповна

Отец ребёнка: Болотин Филипп Афанасьевич

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Болотина Марина Филипповна

Отец ребёнка: Болотин Филипп Афанасьевич

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Болотин Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Болотин Филипп Афанасьевич

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болотин Филипп Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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