Болотина Фёкла Максимовна
Место рождения
Дата рождения25.09.1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1803 ст.
Отец: Болотин Максим Петрович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Болотин Прокофий Филиппович
Отец ребёнка: Болотин Филипп Афанасьевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Болотина Елена Филипповна
Отец ребёнка: Болотин Филипп Афанасьевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Болотин Константин Филиппович
Отец ребёнка: Болотин Филипп Афанасьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Болотина Авдотья Филипповна
Отец ребёнка: Болотин Филипп Афанасьевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Болотина Агафья Филипповна
Отец ребёнка: Болотин Филипп Афанасьевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Болотина Софья Филипповна
Отец ребёнка: Болотин Филипп Афанасьевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Болотина Марина Филипповна
Отец ребёнка: Болотин Филипп Афанасьевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Болотин Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Болотин Филипп Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно