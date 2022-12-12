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Болотин Прокофий Филиппович

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Место рождения

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Болотин Филипп Афанасьевич

Мать: Болотина Фёкла Максимовна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Болотин Егор Прокофьевич

Мать ребёнка: Болотина Анна Васильевна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Болотин Василий Прокофьевич

Мать ребёнка: Болотина Анна Васильевна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Болотин Стефан Прокофьевич

Мать ребёнка: Болотина Анна Васильевна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болотина Анна Васильевна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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