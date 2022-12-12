Болотин Прокофий Филиппович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Болотина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Болотин Василий Прокофьевич
Мать ребёнка: Болотина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Болотин Стефан Прокофьевич
Мать ребёнка: Болотина Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болотина Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно