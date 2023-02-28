Болотин Филипп Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Болотин Прокофий Филиппович
Мать ребёнка: Болотина Фёкла Максимовна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Болотина Елена Филипповна
Мать ребёнка: Болотина Фёкла Максимовна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Болотин Константин Филиппович
Мать ребёнка: Болотина Фёкла Максимовна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Болотина Авдотья Филипповна
Мать ребёнка: Болотина Фёкла Максимовна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Болотина Агафья Филипповна
Мать ребёнка: Болотина Фёкла Максимовна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Болотина Софья Филипповна
Мать ребёнка: Болотина Фёкла Максимовна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Болотина Марина Филипповна
Мать ребёнка: Болотина Фёкла Максимовна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Болотин Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: Болотина Фёкла Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1848