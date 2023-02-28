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Болотин Филипп Афанасьевич

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Место рождения

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Болотин Прокофий Филиппович

Мать ребёнка: Болотина Фёкла Максимовна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Болотина Елена Филипповна

Мать ребёнка: Болотина Фёкла Максимовна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Болотин Константин Филиппович

Мать ребёнка: Болотина Фёкла Максимовна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Болотина Авдотья Филипповна

Мать ребёнка: Болотина Фёкла Максимовна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Болотина Агафья Филипповна

Мать ребёнка: Болотина Фёкла Максимовна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Болотина Софья Филипповна

Мать ребёнка: Болотина Фёкла Максимовна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Болотина Марина Филипповна

Мать ребёнка: Болотина Фёкла Максимовна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Болотин Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: Болотина Фёкла Максимовна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болотина Фёкла Максимовна

Смерть
1848
Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
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