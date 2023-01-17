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Болотина Аксинья Ивановна

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Место рождения

Семьюново, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Между 1834 и 1850

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Семьюново, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Болотина Марина Максимовна

Отец ребёнка: Болотин Максим Петрович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.09.1803 ст.

Дочь: Болотина Фёкла Максимовна

Отец ребёнка: Болотин Максим Петрович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Болотина Наталья Максимовна

Отец ребёнка: Болотин Максим Петрович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Болотина Устинья Максимовна

Отец ребёнка: Болотин Максим Петрович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Болотина Марья Максимовна

Отец ребёнка: Болотин Максим Петрович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болотин Максим Петрович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Между 1834 и 1850
Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
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