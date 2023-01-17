Болотина Аксинья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиМежду 1834 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Болотина Марина Максимовна
Отец ребёнка: Болотин Максим Петрович
Рождение ребёнка
25.09.1803 ст.
Дочь: Болотина Фёкла Максимовна
Отец ребёнка: Болотин Максим Петрович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Болотина Наталья Максимовна
Отец ребёнка: Болотин Максим Петрович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Болотина Устинья Максимовна
Отец ребёнка: Болотин Максим Петрович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Болотина Марья Максимовна
Отец ребёнка: Болотин Максим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1834 и 1850