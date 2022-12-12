Болотина Алена Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Болотин Пётр Савельевич
Бракосочетание
До 1767
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Болотин Пётр Савельевич
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Болотин Пётр Савельевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Болотина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Болотин Пётр Савельевич
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Болотин Пётр Савельевич
Смерть
1786