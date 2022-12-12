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Болотина Алена Михайловна

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Место рождения

Ментелово, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Ментелово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Болотин Семён Петрович

Отец ребёнка: Болотин Пётр Савельевич

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1767

Муж: Болотин Пётр Савельевич

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Болотин Мануил Петрович

Отец ребёнка: Болотин Пётр Савельевич

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Болотин Максим Петрович

Отец ребёнка: Болотин Пётр Савельевич

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Болотина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Болотин Пётр Савельевич

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Болотина Дарья Петровна

Отец ребёнка: Болотин Пётр Савельевич

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1786
Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
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