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Болотин Мануил Петрович

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Место рождения

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Болотин Пётр Савельевич

Мать: Болотина Алена Михайловна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
С 1786 по 1801
Дача окончания службы приблизительная. Согласно документам, Мануил Петров Болотин отдан в рекруты в 1786 г., в 1805 г. он указан в метрической книге уже как отставной солдат. Учитывая его однодворческ... Показать все
Бракосочетание
10.02.1805 ст.

Жена: Болотина Евдокия Даниловна

Лабадино, Белевский уезд, Тульская губерния
Место указано по селу, где была церковь (благодаря сохранившейся метрической записи)
Рождение ребёнка
23.06.1813

Сын: Болотин Борис Мануйлович

Мать ребёнка: Болотина Евдокия Даниловна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Болотин Прокофий Мануйлович

Мать ребёнка: Болотина Евдокия Даниловна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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