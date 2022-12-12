Болотин Мануил Петрович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Болотин Пётр Савельевич
Военная служба
С 1786 по 1801
Дача окончания службы приблизительная. Согласно документам, Мануил Петров Болотин отдан в рекруты в 1786 г., в 1805 г. он указан в метрической книге уже как отставной солдат. Учитывая его однодворческ... Показать все
Бракосочетание
10.02.1805 ст.
Лабадино, Белевский уезд, Тульская губерния
Место указано по селу, где была церковь (благодаря сохранившейся метрической записи)
Рождение ребёнка
23.06.1813
Мать ребёнка: Болотина Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Болотин Прокофий Мануйлович
Мать ребёнка: Болотина Евдокия Даниловна
Смерть
Неизвестно