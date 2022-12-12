Болотина (Бешенцева) Евдокия Даниловна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1776 и 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1776 и 1785
Отец: Бешенцев Данила Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1805 ст.
Лабадино, Белевский уезд, Тульская губерния
Место указано по селу, где была церковь (благодаря сохранившейся метрической записи)
Рождение ребёнка
23.06.1813
Отец ребёнка: Болотин Мануил Петрович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Болотин Прокофий Мануйлович
Отец ребёнка: Болотин Мануил Петрович
Смерть
Неизвестно