Болотина (Бешенцева) Евдокия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотина (Бешенцева) Евдокия Даниловна

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Место рождения

Семьюново, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Между 1776 и 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1776 и 1785

Отец: Бешенцев Данила Григорьевич

Мать: не указана

Семьюново, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.02.1805 ст.

Муж: Болотин Мануил Петрович

Лабадино, Белевский уезд, Тульская губерния
Место указано по селу, где была церковь (благодаря сохранившейся метрической записи)
Рождение ребёнка
23.06.1813

Сын: Болотин Борис Мануйлович

Отец ребёнка: Болотин Мануил Петрович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Болотин Прокофий Мануйлович

Отец ребёнка: Болотин Мануил Петрович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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