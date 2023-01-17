Бешенцев Данила Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1785
Дочь: Болотина Евдокия Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
До 1805
В метрической записи о бракосочетании своей дочери Евдокии с отставным солдатом Мануилом Петровичем Болотиным указан как отставной сержант. Как однодворец, служил, вероятно, 15 лет вместо 25
Смерть
Неизвестно