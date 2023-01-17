Бешенцев Данила Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешенцев Данила Григорьевич

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Место рождения

Семьюново, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Семьюново, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1785

Дочь: Болотина Евдокия Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Семьюново, Белевский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
До 1805
В метрической записи о бракосочетании своей дочери Евдокии с отставным солдатом Мануилом Петровичем Болотиным указан как отставной сержант. Как однодворец, служил, вероятно, 15 лет вместо 25
Смерть
Неизвестно
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