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Фёдоров Яков Иванов

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Место рождения

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво

Дата рождения

07.10.1880

Дата смерти

04.03.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Крещение
07.10.1880
Храм Грузинской иконы Божей Матери с.Якшино
Восприемники: Егор Фёдорович
Рождение
07.10.1880

Отец: Фёдоров Иван Титов

Мать: Федорова Аксинья Михайловна

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянин
Бракосочетание
29.05.1900

Жена: Фёдорова Анна Родионовна

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
08.01.1909

Дочь: Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Фёдорова Анна Родионовна

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
19.07.1912

Дочь: Воронина Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Фёдорова Анна Родионовна

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянка
Смерть
04.03.1918
Чепелёво
Причина смерти: Болезнь паралич сердца
Похороны
06.03.1918
д. Сергеево
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