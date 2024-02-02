Фёдоров Яков Иванов
Место рожденияСерпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Дата рождения07.10.1880
Дата смерти04.03.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
07.10.1880
Храм Грузинской иконы Божей Матери с.Якшино
Восприемники: Егор Фёдорович
Рождение
07.10.1880
Отец: Фёдоров Иван Титов
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянин
Бракосочетание
29.05.1900
Жена: Фёдорова Анна Родионовна
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
08.01.1909
Дочь: Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Фёдорова Анна Родионовна
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
19.07.1912
Дочь: Воронина Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Фёдорова Анна Родионовна
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянка
Смерть
04.03.1918
Чепелёво
Причина смерти: Болезнь паралич сердца
Похороны
06.03.1918
д. Сергеево