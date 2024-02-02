Фёдорова (Макеева) Анна Родионовна
Место рожденияСерпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Дата рождения01.02.1880
Дата смерти18.06.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1880
Отец: Макеев Родион Прохорович
Мать: Макеева Мария Трофимовна
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянка
Крещение
02.02.1880
Иоанно-Милостивской церкви
Восприемники: д. Чепелёво Пётр Родионович и д. Детково солдатка Александра Стефановна
Бракосочетание
29.05.1900
Муж: Фёдоров Яков Иванов
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
08.01.1909
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Фёдоров Яков Иванов
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
19.07.1912
Дочь: Воронина Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Фёдоров Яков Иванов
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянка
Смерть
18.06.1948
д. Чепелёво
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
20.06.1948
д. Чепелёво