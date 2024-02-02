Фёдорова (Макеева) Анна Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Макеева) Анна Родионовна

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Место рождения

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво

Дата рождения

01.02.1880

Дата смерти

18.06.1948

Пол

Женский

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1880

Отец: Макеев Родион Прохорович

Мать: Макеева Мария Трофимовна

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянка
Крещение
02.02.1880
Иоанно-Милостивской церкви
Восприемники: д. Чепелёво Пётр Родионович и д. Детково солдатка Александра Стефановна
Бракосочетание
29.05.1900

Муж: Фёдоров Яков Иванов

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
08.01.1909

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Фёдоров Яков Иванов

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
19.07.1912

Дочь: Воронина Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Фёдоров Яков Иванов

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянка
Смерть
18.06.1948
д. Чепелёво
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
20.06.1948
д. Чепелёво
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