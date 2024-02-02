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Фёдоров Иван Титов

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Место рождения

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво

Дата рождения

11.06.1858

Дата смерти

08.07.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1858

Отец: Фёдоров Тит Фёдоров

Мать: Фёдорова Марья Ивановна

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянин
Крещение
12.06.1858
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Восприемники: д. Чепелёво Исай Васильевич и Татьяна Титовна
Бракосочетание
07.10.1877

Жена: Федорова Аксинья Михайловна

Храм Грузинской иконы Божей Матери с.Якшино
Рождение ребёнка
07.10.1880

Сын: Фёдоров Яков Иванов

Мать ребёнка: Федорова Аксинья Михайловна

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянин
Работа или профессия
Неизвестно
Столяр
Образование
Неизвестно
Грамотный
Смерть
08.07.1901
д. Чепелёво
46 лет по старому
Похороны
10.07.1901
д. Чепелёво
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