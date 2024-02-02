Фёдоров Иван Титов
Место рожденияСерпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Дата рождения11.06.1858
Дата смерти08.07.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1858
Отец: Фёдоров Тит Фёдоров
Мать: Фёдорова Марья Ивановна
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянин
Крещение
12.06.1858
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Восприемники: д. Чепелёво Исай Васильевич и Татьяна Титовна
Бракосочетание
07.10.1877
Храм Грузинской иконы Божей Матери с.Якшино
Рождение ребёнка
07.10.1880
Сын: Фёдоров Яков Иванов
Мать ребёнка: Федорова Аксинья Михайловна
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянин
Работа или профессия
Неизвестно
Столяр
Образование
Неизвестно
Грамотный
Смерть
08.07.1901
д. Чепелёво
46 лет по старому
Похороны
10.07.1901
д. Чепелёво