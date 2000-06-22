Воронина (Фёдорова) Наталья Яковлевна
Место рожденияСерпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Дата рождения19.07.1912
Дата смерти22.06.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1912
Отец: Фёдоров Яков Иванов
Мать: Фёдорова Анна Родионовна
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянка
Крещение
20.07.1912
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Восприемники: д. Чепелёво Фёдоров Пётр Иванович и Фёдорова Гликерия Ивановна
Бракосочетание
19.04.1932
д.Чепелёво
Рождение ребёнка
02.02.1933
Отец ребёнка: Воронин Алексей Георгеев
Чепелёво
Рождение ребёнка
22.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронин Алексей Георгеев
Чепелёво
Смерть
22.06.2000
г. Подольск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
24.06.2000
д. Чепелёво