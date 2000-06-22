Воронина (Фёдорова) Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Фёдорова) Наталья Яковлевна

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Место рождения

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво

Дата рождения

19.07.1912

Дата смерти

22.06.2000

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1912

Отец: Фёдоров Яков Иванов

Мать: Фёдорова Анна Родионовна

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянка
Крещение
20.07.1912
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Восприемники: д. Чепелёво Фёдоров Пётр Иванович и Фёдорова Гликерия Ивановна
Бракосочетание
19.04.1932

Муж: Воронин Алексей Георгеев

д.Чепелёво
Рождение ребёнка
02.02.1933

Сын: Воронин Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Воронин Алексей Георгеев

Чепелёво
Рождение ребёнка
22.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронин Алексей Георгеев

Чепелёво
Смерть
22.06.2000
г. Подольск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
24.06.2000
д. Чепелёво
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