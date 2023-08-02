Булычев Яков
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Булычев Иван
Мать: Булычева Арина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булычева Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Булычев Василий Захарович
Мать ребёнка: Булычева Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Булычева Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Булычева) Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Булычева Анна Филипповна
Смерть
Неизвестно