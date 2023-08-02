Булычев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулычев Яков

Булычев Яков

Место рождения

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Булычев Иван

Мать: Булычева Арина Семеновна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булычева Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Булычев Василий Захарович

Мать ребёнка: Булычева Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Булычев Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Булычева Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Булычева) Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Булычева Анна Филипповна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.