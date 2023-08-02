Булычева Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булычев Яков
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Булычев Василий Захарович
Отец ребёнка: Булычев Яков
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Булычев Яков
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Булычева) Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Булычев Яков
Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно