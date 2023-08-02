Булычева Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булычева Анна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булычев Яков

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Булычев Василий Захарович

Отец ребёнка: Булычев Яков

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Булычев Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Булычев Яков

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Булычева) Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Булычев Яков

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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