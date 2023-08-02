Булычева Арина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулычева Арина Семеновна

Булычева Арина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1768

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Булычев Яков

Отец ребёнка: Булычев Иван

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Булычев Андрей

Отец ребёнка: Булычев Иван

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Булычев Андрей

Отец ребёнка: Булычев Иван

Рождение ребёнка
1753

Сын: Булычев Никита Иванович

Отец ребёнка: Булычев Иван

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1768
Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.