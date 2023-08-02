Булычева Арина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1768
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Булычев Яков
Отец ребёнка: Булычев Иван
Рождение ребёнка
1744
Сын: Булычев Андрей
Отец ребёнка: Булычев Иван
Рождение ребёнка
1746
Сын: Булычев Андрей
Отец ребёнка: Булычев Иван
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Булычев Иван
Смерть
1768