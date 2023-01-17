Фиалков (Перецман) София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фиалков (Перецман) София

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1911

Сын: Фиалко Борис Моисеевич

Отец ребёнка: Фиалков Моисей Семенович

Рождение ребёнка
04.05.1915

Сын: Фиалко Абрам (Иван Матвеевич)

Отец ребёнка: Фиалков Моисей Семенович

Russia
Рождение ребёнка
1917

Сын: Фиалков Матвей

Отец ребёнка: Фиалков Моисей Семенович

Рождение ребёнка
16.07.1923

Дочь: Берлин Адель

Отец ребёнка: Фиалков Моисей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фиалков Моисей Семенович

Смерть
1978
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