Фиалков (Перецман) София
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1911
Отец ребёнка: Фиалков Моисей Семенович
Рождение ребёнка
04.05.1915
Сын: Фиалко Абрам (Иван Матвеевич)
Отец ребёнка: Фиалков Моисей Семенович
Russia
Рождение ребёнка
1917
Сын: Фиалков Матвей
Отец ребёнка: Фиалков Моисей Семенович
Рождение ребёнка
16.07.1923
Дочь: Берлин Адель
Отец ребёнка: Фиалков Моисей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978