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Фиалков Матвей
Фиалков Матвей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Пол
Мужской
Отец
Фиалков Моисей Семенович
1880 г.р.
Мать
Фиалков (Перецман) София
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Фиалков Моисей Семенович
Мать:
Фиалков София
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