Фиалко Абрам (Иван Матвеевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фиалко Абрам (Иван Матвеевич)

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Место рождения

Russia

Дата рождения

04.05.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1915

Отец: Фиалков Моисей Семенович

Мать: Фиалков София

Russia
Рождение ребёнка
22.06.1938

Сын: Фиалко Владимир

Мать ребёнка: Фиалко Ксения

Рождение ребёнка
12.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фиалко Ксения

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фиалко Ксения

Смерть
Неизвестно
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