Фиалко Абрам (Иван Матвеевич)
Место рожденияRussia
Дата рождения04.05.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1915
Отец: Фиалков Моисей Семенович
Мать: Фиалков София
Russia
Рождение ребёнка
22.06.1938
Сын: Фиалко Владимир
Мать ребёнка: Фиалко Ксения
Рождение ребёнка
12.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фиалко Ксения
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фиалко Ксения
Смерть
Неизвестно