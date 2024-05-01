Воробьева (Попова) Анастасия Георгиевна (Егоровна) 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьева (Попова) Анастасия Георгиевна (Егоровна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

04.08.1878

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Попов Евдоким Алексеевич

Мать: Попова (Нечаева) Дарья Ильинична

Бракосочетание
20.01.1823

Муж: Воробьев Петр Федорович

с.Анга
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Воробьева) Марфа Петровна

Отец ребёнка: Воробьев Петр Федорович

с.Анга Качугского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
21.10.1833

Дочь: (Воробьева) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Воробьев Петр Федорович

с.Анга Качугского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
1836

Сын: Воробьев Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Воробьев Петр Федорович

с.Анга Качугского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
1845

Сын: Воробьев Григорий Петрович

Отец ребёнка: Воробьев Петр Федорович

Анга, Россия
Смерть
04.08.1878

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