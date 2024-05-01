Воробьева (Попова) Анастасия Георгиевна (Егоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти04.08.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Бракосочетание
20.01.1823
с.Анга
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Воробьева) Марфа Петровна
Отец ребёнка: Воробьев Петр Федорович
с.Анга Качугского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
21.10.1833
Дочь: (Воробьева) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Воробьев Петр Федорович
с.Анга Качугского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
1836
Сын: Воробьев Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Воробьев Петр Федорович
с.Анга Качугского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
1845
Сын: Воробьев Григорий Петрович
Отец ребёнка: Воробьев Петр Федорович
Анга, Россия
Смерть
04.08.1878