Попова (Нечаева) Дарья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиПосле 1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Софонова (Попова) Акилина Георгиевна
Отец ребёнка: Попов Евдоким Алексеевич
Отец ребёнка: Попов Евдоким Алексеевич
Дочь: Воробьева (Попова) Анастасия Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Попов Евдоким Алексеевич
Отец ребёнка: Попов Евдоким Алексеевич
Сын: Попов Иннокентий Георгиев
Отец ребёнка: Попов Евдоким Алексеевич
Отец ребёнка: Попов Евдоким Алексеевич
Дочь: Рубцов (Попова) Анфиса Георгиевна
Отец ребёнка: Попов Евдоким Алексеевич
Сын: Попов Афанасий Георгиевич
Отец ребёнка: Попов Евдоким Алексеевич
Дочь: (Попова) Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Попов Евдоким Алексеевич
Дочь: Корна (Попова) Серафима Георгиевна
Отец ребёнка: Попов Евдоким Алексеевич
Дочь: (Попова) Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Попов Евдоким Алексеевич