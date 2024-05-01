Попова (Нечаева) Дарья Ильинична 1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова (Нечаева) Дарья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

После 1843

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софонова (Попова) Акилина Георгиевна

Отец ребёнка: Попов Евдоким Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
дочь мещанина
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Попов Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Попов Евдоким Алексеевич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Воробьева (Попова) Анастасия Георгиевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Попов Евдоким Алексеевич

Бракосочетание
07.02.1804

Муж: Попов Евдоким Алексеевич

Анга Качугский район Иркутская область
Рождение ребёнка
10.02.1807

Сын: Попов Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Попов Евдоким Алексеевич

Анга Качугский район Иркутская область
Рождение ребёнка
06.09.1810

Сын: Попов Иннокентий Георгиев

Отец ребёнка: Попов Евдоким Алексеевич

Анга Качугский район Иркутская область
Рождение ребёнка
24.10.1813

Сын: Попов Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Попов Евдоким Алексеевич

Анга Качугский район Иркутская область
Рождение ребёнка
29.07.1816

Дочь: Рубцов (Попова) Анфиса Георгиевна

Отец ребёнка: Попов Евдоким Алексеевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Попов Афанасий Георгиевич

Отец ребёнка: Попов Евдоким Алексеевич

Рождение ребёнка
11.04.1821

Дочь: (Попова) Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Попов Евдоким Алексеевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Корна (Попова) Серафима Георгиевна

Отец ребёнка: Попов Евдоким Алексеевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Попова) Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Попов Евдоким Алексеевич

Смерть
После 1843

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