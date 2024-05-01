Воробьев Афанасий Петрович
Место рожденияс.Анга Качугского р-на Иркутской обл.
Дата рождения1836
Дата смерти14.08.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
с.Анга Качугского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воробьева) Анисия Афанасьевна
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Воробьева) Варвара Афонасиева
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
11.01.1869
Сын: Воробьев Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Николаевна
Смерть
14.08.1888
с.Анга Качугского р-на Иркутской обл.