Воробьев Афанасий Петрович 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьев Афанасий Петрович

Место рождения

с.Анга Качугского р-на Иркутской обл.

Дата рождения

1836

Дата смерти

14.08.1888

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Воробьев Петр Федорович

Мать: Воробьева (Попова) Анастасия Георгиевна (Егоровна)

с.Анга Качугского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воробьева) Анисия Афанасьевна

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Воробьева) Варвара Афонасиева

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
11.01.1869

Сын: Воробьев Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Николаевна

Смерть
14.08.1888
с.Анга Качугского р-на Иркутской обл.

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