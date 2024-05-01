Воробьев Петр Федорович 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьев Петр Федорович

Место рождения

Анга, Россия

Дата рождения

1802

Дата смерти

16.04.1885

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Воробьев Феодор Андриянович

Мать: Воробьева (Шеметова) Аграфена Григорьевна

Анга, Россия
Бракосочетание
20.01.1823

Жена: Воробьева (Попова) Анастасия Георгиевна (Егоровна)

с.Анга
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Воробьева) Марфа Петровна

Мать ребёнка: Воробьева (Попова) Анастасия Георгиевна (Егоровна)

с.Анга Качугского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
21.10.1833

Дочь: (Воробьева) Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Воробьева (Попова) Анастасия Георгиевна (Егоровна)

с.Анга Качугского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
1836

Сын: Воробьев Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Воробьева (Попова) Анастасия Георгиевна (Егоровна)

с.Анга Качугского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
1845

Сын: Воробьев Григорий Петрович

Мать ребёнка: Воробьева (Попова) Анастасия Георгиевна (Егоровна)

Анга, Россия
Смерть
16.04.1885
Ангинская станица
Ф50 ОП9 д.550 лл.62об.,63

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