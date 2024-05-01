Воробьев Петр Федорович
Место рожденияАнга, Россия
Дата рождения1802
Дата смерти16.04.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Анга, Россия
Бракосочетание
20.01.1823
с.Анга
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Воробьева) Марфа Петровна
Мать ребёнка: Воробьева (Попова) Анастасия Георгиевна (Егоровна)
с.Анга Качугского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
21.10.1833
Дочь: (Воробьева) Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Воробьева (Попова) Анастасия Георгиевна (Егоровна)
с.Анга Качугского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
1836
Сын: Воробьев Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Воробьева (Попова) Анастасия Георгиевна (Егоровна)
с.Анга Качугского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
1845
Сын: Воробьев Григорий Петрович
Мать ребёнка: Воробьева (Попова) Анастасия Георгиевна (Егоровна)
Анга, Россия
Смерть
16.04.1885
Ангинская станица
Ф50 ОП9 д.550 лл.62об.,63