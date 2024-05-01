Воробьев Григорий Петрович
Место рожденияАнга, Россия
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: (Воробьева) Капитолина Григорьевна
Мать ребёнка: Воробьева ?
Жена: Воробьева ?
Сын: Воробьев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Воробьева ?
Сын: Воробьев Варлаам Григорьевич
Мать ребёнка: Воробьева (Щапова) Иулияния Никифоровна
Сын: Воробьев Лаврентий Григорьевич
Мать ребёнка: Воробьева (Щапова) Иулияния Никифоровна
Сын: Воробьев Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Воробьева (Щапова) Иулияния Никифоровна
Дочь: (Воробьева) Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Воробьева (Щапова) Иулияния Никифоровна
Дочь: (Воробьева) Васса Григорьевна
Мать ребёнка: Воробьева (Щапова) Иулияния Никифоровна
Сын: Воробьев Роман Григорьевич
Мать ребёнка: Воробьева (Щапова) Иулияния Никифоровна
Дочь: (Воробьева) Феодосия Григорьевна
Мать ребёнка: Воробьева (Щапова) Иулияния Никифоровна
Сын: Воробьев Иосиф Григорьевич
Мать ребёнка: Воробьева (Щапова) Иулияния Никифоровна