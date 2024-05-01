Воробьев Григорий Петрович 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьев Григорий Петрович

Место рождения

Анга, Россия

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Воробьев Петр Федорович

Мать: Воробьева (Попова) Анастасия Георгиевна (Егоровна)

Анга, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воробьева) Капитолина Григорьевна

Мать ребёнка: Воробьева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева ?

Рождение ребёнка
1873

Сын: Воробьев Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Воробьева ?

с.Анга Качугского р-на Иркутской обл.
Военная служба
1878
Бессрочно отпускной рядовой
Бракосочетание
05.02.1878

Жена: Воробьева (Щапова) Иулияния Никифоровна

Анга, Россия
Рождение ребёнка
30.10.1878

Сын: Воробьев Варлаам Григорьевич

Мать ребёнка: Воробьева (Щапова) Иулияния Никифоровна

Анга, Россия
Рождение ребёнка
30.10.1878

Сын: Воробьев Лаврентий Григорьевич

Мать ребёнка: Воробьева (Щапова) Иулияния Никифоровна

Анга, Россия
Рождение ребёнка
23.10.1884

Сын: Воробьев Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Воробьева (Щапова) Иулияния Никифоровна

Анга, Россия
Рождение ребёнка
23.01.1887

Дочь: (Воробьева) Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Воробьева (Щапова) Иулияния Никифоровна

Анга, Россия
Рождение ребёнка
23.08.1889

Дочь: (Воробьева) Васса Григорьевна

Мать ребёнка: Воробьева (Щапова) Иулияния Никифоровна

Анга, Россия
Рождение ребёнка
16.12.1892

Сын: Воробьев Роман Григорьевич

Мать ребёнка: Воробьева (Щапова) Иулияния Никифоровна

Анга, Россия
по разным данным годы рождения-1888,1884
Рождение ребёнка
26.04.1896

Дочь: (Воробьева) Феодосия Григорьевна

Мать ребёнка: Воробьева (Щапова) Иулияния Никифоровна

Анга, Россия
Рождение ребёнка
1904

Сын: Воробьев Иосиф Григорьевич

Мать ребёнка: Воробьева (Щапова) Иулияния Никифоровна

Анга, Россия
Смерть
Неизвестно

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