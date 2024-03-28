Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Григорий Иванович

Мать: Авдотья Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Михеевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья степановна

Отец ребёнка: Степан Михеевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Акулина Степановна

Отец ребёнка: Степан Михеевич

Смерть
Неизвестно

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