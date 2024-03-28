Варвара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Григорий Иванович
Мать: Авдотья Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Михеевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья степановна
Отец ребёнка: Степан Михеевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Акулина Степановна
Отец ребёнка: Степан Михеевич
Смерть
Неизвестно