Степан Михеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Михеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Михей Данилович

Мать: Прасковья Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья степановна

Мать ребёнка: Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Акулина Степановна

Мать ребёнка: Варвара Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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