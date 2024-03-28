Степан Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Михей Данилович
Мать: Прасковья Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья степановна
Мать ребёнка: Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Акулина Степановна
Мать ребёнка: Варвара Григорьевна
Смерть
Неизвестно