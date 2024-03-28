Михей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Данила Иванович
Мать: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Иван Михеевич
Мать ребёнка: Прасковья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Степан Михеевич
Мать ребёнка: Прасковья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Иван Михеевич
Мать ребёнка: Прасковья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Григорий Михеевич
Мать ребёнка: Прасковья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Максим Михеевич
Мать ребёнка: Прасковья Леонтьевна
Смерть
1776