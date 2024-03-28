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Михей Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Данила Иванович

Мать: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Леонтьевна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Иван Михеевич

Мать ребёнка: Прасковья Леонтьевна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Степан Михеевич

Мать ребёнка: Прасковья Леонтьевна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Иван Михеевич

Мать ребёнка: Прасковья Леонтьевна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Григорий Михеевич

Мать ребёнка: Прасковья Леонтьевна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Максим Михеевич

Мать ребёнка: Прасковья Леонтьевна

Смерть
1776

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