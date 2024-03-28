Данила Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данила Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1713 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Михей Данилович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Сидор Данилович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Дарья Даниловна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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