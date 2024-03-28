Данила Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Михей Данилович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Сидор Данилович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Дарья Даниловна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно