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Сидор Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Данила Иванович

Мать: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Евстигней Сидорович

Мать ребёнка: Прасковья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Александр Сидорович

Мать ребёнка: Прасковья Лаврентьевна

Военная служба
1771
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1774

Сын: Матвей зять, но не факт, что Агафьи Сидорович

Мать ребёнка: Прасковья Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно

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