Сидор Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Данила Иванович
Мать: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Евстигней Сидорович
Мать ребёнка: Прасковья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Александр Сидорович
Мать ребёнка: Прасковья Лаврентьевна
Военная служба
1771
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1774
Сын: Матвей зять, но не факт, что Агафьи Сидорович
Мать ребёнка: Прасковья Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно