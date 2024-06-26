Матвей зять, но не факт, что Агафьи Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвей зять, но не факт, что Агафьи Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Сидор Данилович

Мать: Прасковья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Нефедовна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Егор Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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