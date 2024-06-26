Матвей зять, но не факт, что Агафьи Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Сидор Данилович
Мать: Прасковья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Нефедовна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Егор Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно