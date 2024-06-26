Прасковья Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидор Данилович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Евстигней Сидорович
Отец ребёнка: Сидор Данилович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Александр Сидорович
Отец ребёнка: Сидор Данилович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Матвей зять, но не факт, что Агафьи Сидорович
Отец ребёнка: Сидор Данилович
Смерть
Неизвестно