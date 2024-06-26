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Прасковья Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидор Данилович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Евстигней Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Данилович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Александр Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Данилович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Матвей зять, но не факт, что Агафьи Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Данилович

Смерть
Неизвестно

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