Прасковья Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михей Данилович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Иван Михеевич
Отец ребёнка: Михей Данилович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Степан Михеевич
Отец ребёнка: Михей Данилович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Иван Михеевич
Отец ребёнка: Михей Данилович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Григорий Михеевич
Отец ребёнка: Михей Данилович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Максим Михеевич
Отец ребёнка: Михей Данилович
Смерть
Неизвестно