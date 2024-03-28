Прасковья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михей Данилович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Иван Михеевич

Отец ребёнка: Михей Данилович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Степан Михеевич

Отец ребёнка: Михей Данилович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Иван Михеевич

Отец ребёнка: Михей Данилович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Григорий Михеевич

Отец ребёнка: Михей Данилович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Максим Михеевич

Отец ребёнка: Михей Данилович

Смерть
Неизвестно

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