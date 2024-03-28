Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Кузьминична
Рождение ребёнка
1756
Сын: Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Авдотья Кузьминична
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Авдотья Кузьминична
Рождение ребёнка
1765
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Авдотья Кузьминична
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Марья Григорьевна
Мать ребёнка: Авдотья Кузьминична
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Авдотья Кузьминична
Смерть
Неизвестно