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Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Кузьминична

Рождение ребёнка
1756

Сын: Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Авдотья Кузьминична

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Авдотья Кузьминична

Рождение ребёнка
1765

Сын: Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Авдотья Кузьминична

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Марья Григорьевна

Мать ребёнка: Авдотья Кузьминична

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Авдотья Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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