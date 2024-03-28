Авдотья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Марья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно

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