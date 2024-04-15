Ковалев Иосиф Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти20.06.1880 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Коваль Даниил Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Татьяна Иосифовна
Рождение ребёнка
1845
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Иосифовна
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
16.12.1851 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Антонович Симоненко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.06.1880 ст.
Причина смерти: натурально
Похороны
22.06.1880 ст.
на общественном кладбище