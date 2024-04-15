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Ковалев Иосиф Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

20.06.1880 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Коваль Даниил Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Татьяна Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Ковалев Павел Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
16.12.1851 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Антонович Симоненко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Татьяна Лаврентьевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
20.06.1880 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально
Похороны
22.06.1880 ст.
на общественном кладбище
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