(Коваль) Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Коваль) Анна Иосифовна

(Коваль) Анна Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Ковалев Иосиф Данилович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
09.06.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Кирилл Борисович Ковалев
Восприемник
11.11.1876 ст.
Хотень, Сумська область
Федор Григорьевич Демяненко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close