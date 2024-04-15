(Коваль) Анна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Ковалев Иосиф Данилович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
09.06.1874 ст.
Кирилл Борисович Ковалев
Восприемник
11.11.1876 ст.
Федор Григорьевич Демяненко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно