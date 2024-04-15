Коваль Даниил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Даниил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1817 и 1830

Сын: Ковалев Семен Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Ковалев Иосиф Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Коваль Ефим Данилович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль Анна Дмитриевна

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LL-W?i=429&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1848
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