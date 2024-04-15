Ковалев Семен Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1817 и 1830
Дата смерти03.02.1900 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1817 и 1830
Отец: Коваль Даниил Иванович
Рождение ребёнка
1837
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ульяна Семеновна
Рождение ребёнка
1841
Рождение ребёнка
1844
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агриппина Семеновна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ковалев Андриан Семенович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Рубан Екатерина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.02.1900 ст.
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-772D-H?i=476&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
05.02.1900 ст.
на кладбище д. Кровной