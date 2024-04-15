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Ковалев Семен Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1817 и 1830

Дата смерти

03.02.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1817 и 1830

Отец: Коваль Даниил Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ковалев Степан Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ульяна Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Ковалев Иван Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ковалев Андрей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агриппина Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Ковалев Андриан Семенович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Рубан Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Мария Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
03.02.1900 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-772D-H?i=476&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
05.02.1900 ст.
на кладбище д. Кровной
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