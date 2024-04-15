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Ковалев Степан Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Ковалев Семен Данилович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
10.11.1863 ст.

Сын: Ковалев Федор Степанович

Мать ребёнка: Ковалева Параскева Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1H-X?i=660&cc=3511744
Рождение ребёнка
01.07.1865 ст.

Сын: Ковалев Кузьма Степанович

Мать ребёнка: Ковалева Параскева Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GSSF?i=62&cc=3511744
Рождение ребёнка
24.09.1869 ст.

Сын: Ковалев Григорий Степанович

Мать ребёнка: Ковалева Параскева Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G68?i=212&cc=3511744
Рождение ребёнка
12.03.1874 ст.

Дочь: Маяченко Дарья Степановна

Мать ребёнка: Ковалева Параскева Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X4-T?cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Параскева Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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