Ковалев Степан Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Ковалев Семен Данилович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
10.11.1863 ст.
Мать ребёнка: Ковалева Параскева Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1H-X?i=660&cc=3511744
Рождение ребёнка
01.07.1865 ст.
Сын: Ковалев Кузьма Степанович
Мать ребёнка: Ковалева Параскева Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GSSF?i=62&cc=3511744
Рождение ребёнка
24.09.1869 ст.
Сын: Ковалев Григорий Степанович
Мать ребёнка: Ковалева Параскева Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G68?i=212&cc=3511744
Рождение ребёнка
12.03.1874 ст.
Дочь: Маяченко Дарья Степановна
Мать ребёнка: Ковалева Параскева Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X4-T?cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно