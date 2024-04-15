Маяченко (Ковалева) Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маяченко (Ковалева) Дарья Степановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

12.03.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1874 ст.

Отец: Ковалев Степан Семенович

Мать: Ковалева Параскева Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X4-T?cc=3511744
Крещение
13.03.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
09.07.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Леонтий Гаврилович Котенко
Восприемник
12.11.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Моисеевич Ковалев
Восприемник
21.08.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Наталия Моисеевна Коваленко
Восприемник
23.07.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Христина Прокофьевна Ковалева
Восприемник
30.04.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Максим Моисеевич Ковалев
Бракосочетание
10.11.1896 ст.

Муж: Маяченко Семен Степанович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DN-2?i=240&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.09.1897 ст.

Сын: Маяченко Трофим Семенович

Отец ребёнка: Маяченко Семен Степанович

Линтваровка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CL-R?i=159&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Линтваровка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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