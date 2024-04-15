Маяченко (Ковалева) Дарья Степановна
Место рождения
Дата рождения12.03.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
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Рождение
12.03.1874 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X4-T?cc=3511744
Крещение
13.03.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
09.07.1891 ст.
Леонтий Гаврилович Котенко
Восприемник
12.11.1891 ст.
Иван Моисеевич Ковалев
Восприемник
21.08.1893 ст.
Наталия Моисеевна Коваленко
Восприемник
23.07.1894 ст.
Христина Прокофьевна Ковалева
Восприемник
30.04.1895 ст.
Максим Моисеевич Ковалев
Бракосочетание
10.11.1896 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DN-2?i=240&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.09.1897 ст.
Сын: Маяченко Трофим Семенович
Отец ребёнка: Маяченко Семен Степанович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CL-R?i=159&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно