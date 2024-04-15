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Маяченко Семен Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1896 ст.

Жена: Маяченко Дарья Степановна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DN-2?i=240&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.09.1897 ст.

Сын: Маяченко Трофим Семенович

Мать ребёнка: Маяченко Дарья Степановна

Линтваровка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CL-R?i=159&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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