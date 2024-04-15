Маяченко Семен Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.11.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DN-2?i=240&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.09.1897 ст.
Сын: Маяченко Трофим Семенович
Мать ребёнка: Маяченко Дарья Степановна
Линтваровка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CL-R?i=159&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревка, Сумська область
Смерть
Неизвестно