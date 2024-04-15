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Ковалева Мария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

07.03.1899 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1817 и 1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Семен Данилович

Смерть
07.03.1899 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z8-V?i=62&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
09.03.1899 ст.
на кладбище д.Кровной
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