Ковалева Татьяна Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Татьяна Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

28.06.1888 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
28.06.1888 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-H?i=619&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
30.06.1888 ст.
на отведенном кладбище
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