Ковалев Павел Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Ковалев Иосиф Данилович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
04.11.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Матрона Власовна Зоря
Рождение ребёнка
11.10.1874 ст.
Дочь: Кулагина Параскева Павловна
Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Алексеевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XH-L?i=702&cc=3511744
Рождение ребёнка
29.07.1878 ст.
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Алексеевна
Восприемник
24.09.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефросиния Моисеевна (Рудоменко) Белокур
Рождение ребёнка
24.?.1882 ст.
Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
05.08.1884 ст.
Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Алексеевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P7-2?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.03.1887 ст.
Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
04.10.1889 ст.
Дочь: Харитина Павловна
Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Алексеевна
Восприемник
11.09.1893 ст.
Вера Федоровна Щербакова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно