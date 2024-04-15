Ковалев Павел Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Павел Иосифович

Ковалев Павел Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Ковалев Иосиф Данилович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
04.11.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Матрона Власовна Зоря
Рождение ребёнка
11.10.1874 ст.

Дочь: Кулагина Параскева Павловна

Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Алексеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XH-L?i=702&cc=3511744
Рождение ребёнка
29.07.1878 ст.

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Алексеевна

Кровное, Сумська область
Восприемник
24.09.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефросиния Моисеевна (Рудоменко) Белокур
Рождение ребёнка
24.?.1882 ст.

Сын: Ковалев Иван Павлович

Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Алексеевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
05.08.1884 ст.

Сын: Ковалев Емельян Павлович

Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Алексеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P7-2?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.03.1887 ст.

Сын: Ковалев Алексей Павлович

Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Алексеевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
04.10.1889 ст.

Дочь: Харитина Павловна

Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Алексеевна

Кровное, Сумська область
Восприемник
11.09.1893 ст.
Кровное, Сумська область
Вера Федоровна Щербакова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Анастасия Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close