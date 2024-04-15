Кулагина (Ковалева) Параскева Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагина (Ковалева) Параскева Павловна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

11.10.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1874 ст.

Отец: Ковалев Павел Иосифович

Мать: Ковалева Анастасия Алексеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XH-L?i=702&cc=3511744
Крещение
12.10.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
20.02.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Агафья Макаровна Простатина
Восприемник
01.01.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Иванович Ковалев
Бракосочетание
22.01.1895 ст.

Муж: Кулагин Никита Дмитриевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR7X?i=21&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
03.05.1898 ст.

Дочь: Александра Никитична

Отец ребёнка: Кулагин Никита Дмитриевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96N-Q?i=88&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
13.10.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Параскева Макаровна Простатина
Восприемник
11.05.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Гликерия Романовна Или Ивановна Ковалева Или Немченко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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