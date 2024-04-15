Кулагина (Ковалева) Параскева Павловна
Место рождения
Дата рождения11.10.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1874 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XH-L?i=702&cc=3511744
Крещение
12.10.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
20.02.1893 ст.
Агафья Макаровна Простатина
Восприемник
01.01.1894 ст.
Василий Иванович Ковалев
Бракосочетание
22.01.1895 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR7X?i=21&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
03.05.1898 ст.
Дочь: Александра Никитична
Отец ребёнка: Кулагин Никита Дмитриевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96N-Q?i=88&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
13.10.1902 ст.
Параскева Макаровна Простатина
Восприемник
11.05.1903 ст.
Гликерия Романовна Или Ивановна Ковалева Или Немченко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно