Кулагин Никита Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Бракосочетание
22.01.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR7X?i=21&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
03.05.1898 ст.
Дочь: Александра Никитична
Мать ребёнка: Кулагина Параскева Павловна
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96N-Q?i=88&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Переяслов, Сумский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно