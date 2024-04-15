Кулагин Никита Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулагин Никита Дмитриевич

Кулагин Никита Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1895 ст.

Жена: Кулагина Параскева Павловна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR7X?i=21&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
03.05.1898 ст.

Дочь: Александра Никитична

Мать ребёнка: Кулагина Параскева Павловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96N-Q?i=88&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Переяслов, Сумский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close