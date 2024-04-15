Ковалева Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
12.11.1870 ст.
Иван Васильевич Рудоменко
Восприемник
19.09.1873 ст.
София Степановна Картавченко
Восприемник
13.03.1874 ст.
Дарья Степановна (Ковалева) Маяченко
Рождение ребёнка
11.10.1874 ст.
Дочь: Кулагина Параскева Павловна
Отец ребёнка: Ковалев Павел Иосифович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XH-L?i=702&cc=3511744
Восприемник
10.02.1876 ст.
Николаевка, Сумська область
Агафья Антоновна Пархоменко
Рождение ребёнка
29.07.1878 ст.
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Ковалев Павел Иосифович
Рождение ребёнка
24.?.1882 ст.
Отец ребёнка: Ковалев Павел Иосифович
Рождение ребёнка
05.08.1884 ст.
Отец ребёнка: Ковалев Павел Иосифович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P7-2?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.03.1887 ст.
Отец ребёнка: Ковалев Павел Иосифович
Рождение ребёнка
04.10.1889 ст.
Дочь: Харитина Павловна
Отец ребёнка: Ковалев Павел Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно