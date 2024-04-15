Ковалева Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
12.11.1870 ст.
Хотень, Сумська область
Иван Васильевич Рудоменко
Восприемник
19.09.1873 ст.
Хотень, Сумська область
София Степановна Картавченко
Восприемник
13.03.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Дарья Степановна (Ковалева) Маяченко
Рождение ребёнка
11.10.1874 ст.

Дочь: Кулагина Параскева Павловна

Отец ребёнка: Ковалев Павел Иосифович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XH-L?i=702&cc=3511744
Восприемник
10.02.1876 ст.
Николаевка, Сумська область
Агафья Антоновна Пархоменко
Рождение ребёнка
29.07.1878 ст.

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Ковалев Павел Иосифович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
24.?.1882 ст.

Сын: Ковалев Иван Павлович

Отец ребёнка: Ковалев Павел Иосифович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
05.08.1884 ст.

Сын: Ковалев Емельян Павлович

Отец ребёнка: Ковалев Павел Иосифович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P7-2?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.03.1887 ст.

Сын: Ковалев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Ковалев Павел Иосифович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
04.10.1889 ст.

Дочь: Харитина Павловна

Отец ребёнка: Ковалев Павел Иосифович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Павел Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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