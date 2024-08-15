Дергунова (Дергунова) Евдокия Филипповна
Место рождения
Дата рождения1877 или 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1877 или 1878 ст.
Отец: Дергунов Филипп Стефанович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1894 ст.
11.02.1894 Илецкий мещанин Софрон Аристархович Дергунов, православный, 23 года, первым браком обвенчался с Илецкой мещанкой Евдокией Филипповной Дергуновой (сестра Романа Дергунова и Татьяны Репиной/Д... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1895 ст.
Дочь: Дергунова Мария Софроновна
Отец ребёнка: Дергунов Софрон Аристархович
В семье Илецкого мещанина Сафрона Аристарховича Дергунова и законной жены его Евдокии Филипповны (как известно она по девичьей фамилии она тоже Дергунова, если предположить, что ниже с таким же отчест... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1897 ст.
Отец ребёнка: Дергунов Софрон Аристархович
В семье Илецкого мещанина Сафрона Аристарховича Дергунова и законной жены его Евдокии Филипповны, оба православных, родился 19.11.1897, крещен 21.11.1897, сын Иоанн, восприемниками (крестными) выступа... Показать все
Рождение ребёнка
12.03.1901 ст.
Сын: Дергунов Александр Софронович
Отец ребёнка: Дергунов Софрон Аристархович
В семье Илецкого мещанина Софония Каллистратовича Дергунова (еще упоминался как Со(а)фрон Аристархович) и законной жены его Евдокии Филиповны, оба православных, родился 12.03.1901, крещен 15.03.1901, ... Показать все
Бракосочетание
13.01.1903 ст.
13.01.1903 Илецкий мещанин Василий Васильевич Попов, православный, вторым браком, 32 лет обвенчался с Илецкой мещанской вдовой Евдокией Филипповной Дергуновой (похоже, это первая супруга Софрона Арист... Показать все
Смерть
Неизвестно