Дергунова (Дергунова) Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергунова (Дергунова) Евдокия Филипповна

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

1877 или 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
1877 или 1878 ст.

Отец: Дергунов Филипп Стефанович

Мать: не указана

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Бракосочетание
11.02.1894 ст.

Муж: Дергунов Софрон Аристархович

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
11.02.1894 Илецкий мещанин Софрон Аристархович Дергунов, православный, 23 года, первым браком обвенчался с Илецкой мещанкой Евдокией Филипповной Дергуновой (сестра Романа Дергунова и Татьяны Репиной/Д... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1895 ст.

Дочь: Дергунова Мария Софроновна

Отец ребёнка: Дергунов Софрон Аристархович

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Сафрона Аристарховича Дергунова и законной жены его Евдокии Филипповны (как известно она по девичьей фамилии она тоже Дергунова, если предположить, что ниже с таким же отчест... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1897 ст.

Сын: Дергунов Иван Софронович

Отец ребёнка: Дергунов Софрон Аристархович

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Сафрона Аристарховича Дергунова и законной жены его Евдокии Филипповны, оба православных, родился 19.11.1897, крещен 21.11.1897, сын Иоанн, восприемниками (крестными) выступа... Показать все
Рождение ребёнка
12.03.1901 ст.

Сын: Дергунов Александр Софронович

Отец ребёнка: Дергунов Софрон Аристархович

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Софония Каллистратовича Дергунова (еще упоминался как Со(а)фрон Аристархович) и законной жены его Евдокии Филиповны, оба православных, родился 12.03.1901, крещен 15.03.1901, ... Показать все
Бракосочетание
13.01.1903 ст.

Муж: Попов Василий Васильевич

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
13.01.1903 Илецкий мещанин Василий Васильевич Попов, православный, вторым браком, 32 лет обвенчался с Илецкой мещанской вдовой Евдокией Филипповной Дергуновой (похоже, это первая супруга Софрона Арист... Показать все
Смерть
Неизвестно

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