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Дергунова Мария Софроновна

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

07.06.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1870 по 1871 г.р.

Мать

1877 или 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1895 ст.

Отец: Дергунов Софрон Аристархович

Мать: Дергунова (Дергунова) Евдокия Филипповна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Сафрона Аристарховича Дергунова и законной жены его Евдокии Филипповны (как известно она по девичьей фамилии она тоже Дергунова, если предположить, что ниже с таким же отчест... Показать все
Крещение
11.06.1895 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Сафрона Аристарховича Дергунова и законной жены его Евдокии Филипповны (как известно она по девичьей фамилии она тоже Дергунова, если предположить, что ниже с таким же отчест... Показать все
Смерть
Неизвестно

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