Дергунова Мария Софроновна
Место рождения
Дата рождения07.06.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
07.06.1895 ст.
В семье Илецкого мещанина Сафрона Аристарховича Дергунова и законной жены его Евдокии Филипповны (как известно она по девичьей фамилии она тоже Дергунова, если предположить, что ниже с таким же отчест... Показать все
Крещение
11.06.1895 ст.
В семье Илецкого мещанина Сафрона Аристарховича Дергунова и законной жены его Евдокии Филипповны (как известно она по девичьей фамилии она тоже Дергунова, если предположить, что ниже с таким же отчест... Показать все
Смерть
Неизвестно