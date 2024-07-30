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Дергунов Александр Софронович

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

12.03.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1870 по 1871 г.р.

Мать

1877 или 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
12.03.1901 ст.

Отец: Дергунов Софрон Аристархович

Мать: Дергунова (Дергунова) Евдокия Филипповна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Софония Каллистратовича Дергунова (еще упоминался как Со(а)фрон Аристархович) и законной жены его Евдокии Филиповны, оба православных, родился 12.03.1901, крещен 15.03.1901, ... Показать все
Крещение
15.03.1901 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Софония Каллистратовича Дергунова (еще упоминался как Со(а)фрон Аристархович) и законной жены его Евдокии Филиповны, оба православных, родился 12.03.1901, крещен 15.03.1901, ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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