Дергунов Александр Софронович
Место рождения
Дата рождения12.03.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
12.03.1901 ст.
В семье Илецкого мещанина Софония Каллистратовича Дергунова (еще упоминался как Со(а)фрон Аристархович) и законной жены его Евдокии Филиповны, оба православных, родился 12.03.1901, крещен 15.03.1901, ... Показать все
Крещение
15.03.1901 ст.
В семье Илецкого мещанина Софония Каллистратовича Дергунова (еще упоминался как Со(а)фрон Аристархович) и законной жены его Евдокии Филиповны, оба православных, родился 12.03.1901, крещен 15.03.1901, ... Показать все
Смерть
Неизвестно