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Дергунов Иван Софронович

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

19.11.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1870 по 1871 г.р.

Мать

1877 или 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
19.11.1897 ст.

Отец: Дергунов Софрон Аристархович

Мать: Дергунова (Дергунова) Евдокия Филипповна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Сафрона Аристарховича Дергунова и законной жены его Евдокии Филипповны, оба православных, родился 19.11.1897, крещен 21.11.1897, сын Иоанн, восприемниками (крестными) выступа... Показать все
Крещение
21.11.1897 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Сафрона Аристарховича Дергунова и законной жены его Евдокии Филипповны, оба православных, родился 19.11.1897, крещен 21.11.1897, сын Иоанн, восприемниками (крестными) выступа... Показать все
Смерть
Неизвестно

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