Дергунов Иван Софронович
Место рождения
Дата рождения19.11.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
19.11.1897 ст.
В семье Илецкого мещанина Сафрона Аристарховича Дергунова и законной жены его Евдокии Филипповны, оба православных, родился 19.11.1897, крещен 21.11.1897, сын Иоанн, восприемниками (крестными) выступа... Показать все
Крещение
21.11.1897 ст.
В семье Илецкого мещанина Сафрона Аристарховича Дергунова и законной жены его Евдокии Филипповны, оба православных, родился 19.11.1897, крещен 21.11.1897, сын Иоанн, восприемниками (крестными) выступа... Показать все
Смерть
Неизвестно